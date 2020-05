Melissa Satta: “Come ho salvato il matrimonio con Kevin Prince Boateng”

Melissa Satta, ex velina di Striscia la Notizia oggi conduttrice e influencer, un anno e mezzo fa circa aveva annunciato la fine del matrimonio con Kevin Prince Boateng, padre di Maddox e suo marito dal 2016.

L’estate scorsa, a sorpresa, è arrivata la riconciliazione tra la bella 34enne e il consorte che, oggi come oggi, sono una coppia di nuovo felice. In un’intervista al settimanale Gente, la Satta ha raccontato come sono arrivati a questo importante traguardo.

Melissa Satta e Boateng: così hanno salvato il loro matrimonio

Nel corso dell’intervista a Gente, la Satta ha specificato che lei e Boateng, classe 1987, hanno attraversato un momento difficile e si sono allontanati per un po’ di tempo. La scorsa estate, come dichiarato dalla showgirl stessa, hanno deciso di darsi una nuova possibilità.

Il motivo? Salvaguardare quanto di grande hanno costruito assieme, ossia la famiglia (che, come già detto, comprende anche Maddox, nato nel 2014 dopo quasi tre anni di relazione). Venirsi incontro, parlare, capirsi, mettere da parte l’orgoglio: questi gli ingredienti che, a detta della Satta, hanno permesso a lei e al calciatore 33enne di rimettere in piedi il loro rapporto sentimentale.

“Ci vuole pazienza e voglia di rispettare chi hai accanto”: queste le parole di Melissa Satta, che ha anche svelato un suo sogno per il futuro. Alla bellissima ex velina, seguitissima su Instagram, piacerebbe dare un fratellino a Maddox.

Ovviamente, in caso, il nuovo lieto evento in famiglia non avverrebbe subito. La Satta, sempre durante l’intervista a Gente, ha infatti affermato di essere spaventata dall’emergenza sanitaria che stiamo affrontando. Una volta tornata alla normalità la situazione, non le dispiacerebbe diventare di nuovo mamma. Di un bambino o di una bambina? Non ha preferenze a proposito anche se, come dichiarato al celebre settimanale, se fosse femmina la potrebbe iscrivere alla scuola calcio come i suoi genitori fecero con lei da bambina.

