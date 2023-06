Melone maturo: come riconoscerlo facilmente

Il melone è uno dei frutti estivi più comuni e amati: sapore inconfondibile, colore arancione, super fresco e succoso. La cosa importante però è scegliere il melone giusto, senza poterlo aprire. Ci sono dei modi per riconoscere in pochi secondi un melone maturo: scopriamo come fare!

Questo frutto è rinfrescante e quindi perfetto per combattere il caldo di questi giorni. Inoltre il melone presenta molte vitamine e idratanti; sono un’ottima opzione salutare ma allo stesso tempo gustosa. Esistono diversi tipi e varietà di meloni:

melone cantalupo : buccia chiara con un reticolo e polpa arancione

: buccia chiara con un reticolo e polpa arancione melone retato : buccia simile al cantalupo ma più chiara e la polpa è più profumata

: buccia simile al cantalupo ma più chiara e la polpa è più profumata melone liscio : buccia liscia grigio chiaro e polpa arancione; è una varietà molto pregiata

: buccia liscia grigio chiaro e polpa arancione; è una varietà molto pregiata melone giallo o d’inverno: buccia gialla spessa e polpa bianca o verdognola

Come riconoscere un melone maturo in pochi secondi

Esiste un trucco molto semplice che non tutti conoscono e che ti può aiutare notevolmente a individuare il melone perfetto. Ci sono alcuni dettagli a cui bisogna prestare particolare attenzione. Spesso si consiglia di sentire il profumo dolce, come simbolo di giusta maturazione invece, lasciando da parte l’olfatto, ci sono altri indicatori più sensibili.

Si tratta del trucco della pressione: scelto il melone in base alla dimensione che più si desidera, bisogna applicare delicatamente una pressione sulla parte opposta al picciolo. Se la buccia cede leggermente allora avrai in mano il melone perfetto e maturo al punto giusto. Se invece la buccia è dura e non cede alla pressione applicata, si corre il rischio che non sia ancora maturo.

Questo metodo infallibile si basa sul fatto che il melone maturo abbia la polpa morbida e succosa, per cui di fronte alla pressione digitale dovrebbe notarsi un cedimento del frutto. Grazie a questo metodo troverai i meloni migliori e perfetti per il loro gusto e la loro succosità.