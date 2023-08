Melone, non buttare i semi e la buccia: rimarrai sorpreso dai loro utilizzi

Ogni volta che mangiamo il melone, lo tagliamo a metà e rimuoviamo tutta la parte centrale che contiene moltissimi semi. Di solito buttiamo tutto questo ricavato dal taglio. Poi, di seguito, tagliamo un’altra volta, stavolta a fette e lo serviamo. Capita anche che si separi la polpa dalla buccia, e gettiamo via anche quest’ultima.

Eppure c’è un modo per impiegare i semi del melone. Usando in questo modo questo frutto, non solo eviteremo gli sprechi, ma scopriremo anche nuovi utilizzi creativi del melone di quelle che una volta erano considerate parti di scarto.

In alcune parti del mondo si conoscono molto bene i benefici dei semi del melone. Pensiamo che in Cina e in Medio Oriente vengono infatti usati per sfruttare le loro proprietà nutrizionali. I semi di questo frutto sono molto ricchi di vitamine e sali minerali. Ma non solo, infatti sono anche un’ottima fonte di proteine: 100 grammi di semi di melone ne contengono infatti ben 21 grammi.

Probabilmente, in futuro, quando mangiamo la polpa del melone, non faremo l’errore di buttare via i semi. Possono facilmente far parte di un frullato nutriente assieme a 400 ml di acqua e qualche cubetto di ghiaccio (e possiamo aggiungere altra frutta a piacere).

Un’altra idea interessante è tostare i semi di melone. Sciacquiamoli e poi asciughiamoli, prima di ogni operazione. In una ciotola si possono condire con olio extravergine d’oliva, sale e spezie di nostro gradimento. Poi trasferiamo i semi su una teglia ricoperta di carta da forno e cuociamoli in forno ben caldo a 200 gradi per una decina di minuti. Controlliamoli bene affinché non si brucino. che si brucino. I semi conditi in questo modo saranno un ottimo spuntino o un aggiunta intrigante nelle zuppe, negli stufati o nel ripieno dei panini.

Per quanto riguarda le bucce del melone, meglio considerare quelle di un melone davvero bio. Si può realizzare un liquore rinfrescante. Laviamo 350 grammi di buccia, tagliamola a pezzi e chiudiamola in un barattolo con 400 ml di alcol a 95°. Riponiamo il barattolo al buio per una quindicina di giorni.

Dopo questa attesa, facciamo bollire 250 ml di acqua e 200 grammi di zucchero finché questo si sarà sciolto completamente. Lasciamo raffreddare, versiamolo nel barattolo con le bucce di melone e richiudiamo per un mese. Servirà attendere ancora. Ma dopo aver atteso e filtrato tutto, versiamo in bottiglia e conserviamo in freezer per un liquore da servire freddo.