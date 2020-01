Mercedesz Henger è sempre più felice con il fidanzato Lucas Peracchi. Archiviato il momento difficile dovuto ai contrasti con la madre, che aveva accusato il ragazzo di maltrattare la figlia e di allontanarla da lei, per la coppia il vento soffia in poppa.

A dimostrazione di ciò è possibile citare i dettagli intimi condivisi dalla coppia nel corso di una recente ospitata a Pomeriggio Cinque.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi: i dettagli della loro vita intima

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi – che hanno condiviso con il pubblico di Domenica Live il toccante momento della proposta di matrimonio – ospiti nella versione feriale dello show della conduttrice napoletana hanno parlato della loro vita intima.

La D’Urso – nel cui salotto si è consumato il caso che ha coinvolto Mercedesz e sua madre – ha introdotto l’argomento facendo riferimento a una frase a dir poco piccante. Quale di preciso? L’uscita di Peracchi che, nel corso di un‘intervista a Novella 2000, ha svelato che lui e la fidanzata lo fanno “fino allo sfinimento”.

A seguito di un momento di imbarazzo da parte della fidanzata – che sempre nel salotto della D’Urso ha rivelato che Riccardo Schicchi non era suo padre naturale – Peracchi ha confermato le parole riportate sulle pagine del celebre tabloid.

Nel corso dell’intervista sopra ricordata, il fidanzato di Mercedesz Henger si è descritto come “molto caldo”. Ha altresì affermato di essere convinto che la compagna sia felice per questa sua caratteristica. Alla domanda su quanto spesso facciano l’amore è stato più che chiaro, lasciandosi andare a un lapalissiano “Una volta al giorno è tassativo”.

Molti hanno pensato che il punto di vista dell‘ex tronista sia stato in qualche modo caricato dalla stampa. Nel salotto di Barbara D’Urso sono caduti tutti i dubbi in merito: tra la figlia di Eva Henger e il suo fidanzato la passione è alle stelle.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi: dove sono ora

Archiviata l’ospitata a Pomeriggio Cinque, Mercedesz e il suo fidanzato si stanno godendo qualche giorno in montagna. A testimoniare la loro permanenza sulla neve ci ha pensato ovviamente la passione di entrambi per i social.

Basta dare un’occhiata alle loro Stories di Instagram per trovare numerosi video della vacanza. Adesso non resta che attendere il matrimonio. Un dettaglio che non è sfuggito ai fan della coppia riguarda il fatto che, nello studio della D’Urso, lui si è inginocchiato senza darle l’anello. Ha successivamente dichiarato che provvederà presto e che la proposta ufficiale potrebbe avere luogo davanti al mare.

