Mescola detersivo, sale e bicarbonato: succede l’impensabile!

Bisogna sapere che mescolando il detersivo per piatti, il sale da cucina e il bicarbonato di sodio si crea una miscela super utile in molte occasioni. Si avranno molteplici vantaggi sfruttando questo trucchetto. Scopriamo bene come fare e come usare questo composto.

Questa miscela fai da te è molto potente per le pulizie domestiche. Unendo questi due ingredienti si può realizzare un prodotto ottimo per la detersione, economico, facile da fare, efficiente, senza utilizzare prodotti commerciali, ad alto costo e inquinanti per l’ambiente.

Il forte potere di questa miscela nella polizia domestica deriva dai poteri propri di entrambi gli ingredienti. Infatti il sale possiede proprietà antiossidanti, antibatteriche e antimicrobiche. In particolare quando viene unito al detersivo per piatti, l’efficacia del sale aumenta e le macchie ostinate verranno via più facilmente, così come gli odori sgradevoli. Il detersivo ha la capacità di sciogliere i grassi e le sostanze organiche che vanno ad accumularsi sulle superfici.

Per rendere questo composto ancora più potente si può aggiungere il bicarbonato di sodio che va ad aumentare l’effetto detergente di questi ingredienti. Il prodotto così ottenuto va a pulire perfettamente tutto e può essere usato senza alcun problema anche su tessuti elicati come seta o lana.

Questi tre ingredienti che già singolarmente hanno importanti proprietà mirate per la pulizia e per l’igiene, utilizzate insieme sotto forma di miscela danno vita ad un prodotto magico e mirato per contrastare lo sporco difficile da eliminare.

I vantaggi di questo composto sono molteplici: si risparmia notevolmente perché gli ingredienti costano poco, evitando di acquistare costosi prodotti chimici; si inquina molto meno perché è un metodo ecologico; è facile da preparare; riesce ad eliminare anche lo sporco più incrostato.

Prova questo metodo infallibile e non te ne pentirai grazie ai molteplici vantaggi, all’importante risparmio economico e alla facilità con cui si può realizzare a casa e con pochi ingredienti.