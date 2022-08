Messenger, come eliminare un messaggio già inviato?

Almeno una volta, tutti abbiamo avuto l’esperienza di inviare inavvertitamente un messaggio al destinatario sbagliato – che sia una persona o un gruppo – rivelando così accidentalmente ad amici, parenti o colleghi informazioni che non avrebbero dovuto conoscere.

In casi come questi saremmo pronti a fare qualsiasi coa pur di cancellare il messaggio in questione, vero? Bene, su Messenger, il sistema di messaggistica di Facebook, è possibile.

Da qualche anno, infatti, Facebook ha nciato una funzionalità molto pratica ma relativamente sconosciuta, che consente di eliminare i messaggi inviati. Quest’ultimo si chiamava “Unsend”. Per implementarlo, devi solo cliccare a lungo sul messaggio in questione e scegliere l’opzione “Rimuovi”.

Inizialmente, sono stati interessati dall’opzione solo i messaggi inviati meno da 10 minuti. Tuttavia, di fronte al successo di questa funzinalità, Facebook l’ha estesa a tutti i messaggi inviati su Messenger, indipendentemente dal tempo limite o dallo stato di lettura.

Tenete presente, però, che i messaggi in questione non saranno semplicemente cancellati: comparirà un avviso nelle notifiche dei destinatori, indicando che hai rimosso un messaggio dalla conversazione.

Come Stan Chudnovsky, uno dei dirigenti senior di Facebook, ha spiegato a TechCrunch nel 2018, questi messaggi eliminati vengono conservati brevemente sui server dell’azienda. Ciò per consentire al team di Facebook di esaminare i messaggi segnalati per comportamenti inappropriati.

Lo scopo dell’operazione? Non rendere questa funzionalità una porta aperta alle molestie informatiche su Messenger, impedendo alle vittime di provare le parole offensive dei loro molestatori.

LEGGI ANCHE: Scoprire con chi chatta su Messenger.