“Mi hanno stappato, non fumo più”. Il ritorno di Giorgio Tirabassi sulle scene

Giorgio Tirabassi è tornato nella nuova serie “Liberi Tutti” disponibile su RaiPlay. Il peggio è passato e di quei tragici giorni ormai non rimane altro che un brutto ricordo. Ricorderete tutti quando il noto attore si senti male e fu trasportato d’urgenza presso l’Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell’ospedale di Avezzano. Fortunatamente adesso, durante un’intervista rilasciata ai microfoni di FanPage, ha fatto sapere di essersi ripreso e di essere tornato in forma e pieno di energia.

“Mi hanno stappato, sto benissimo”, dice Tirabassi. “Non fumo più, vado a piedi come i matti del quartiere e faccio chilometri su chilometri, ho un’energia spaventosa e va benissimo così”.

Il popolare attore ha poi voluto ringraziare l’equipaggio del 118 che si è preso cura di lui durante tutta la degenza e durante il trasporto all’ospedale di Avezzano. Inoltre ha voluto complimentarsi con l’ottimo lavoro svolto dai medici.

L’attore Italiano, celebre per film come “Il Grande Salto”, “Benvenuti a Tavola” o “Romanzo di una Strage” ha poi dichiarato: “Può sembrare una contraddizione, ma io non amo molto essere al centro dell’attenzione, però mi fa molto piacere ricevere grande affetto dalle persone che mi incontrano in strada. Avrei preferito non uscisse nulla, ma poi io ho spento il telefono, sto poco sui social e cerco di difendermi: credo che il privato non debba essere pubblico.”

“Liberi Tutti” in onda su RaiPlay: Tirabassi sarà Michele Venturi

Nella nuova serie Tv Giorgio Tirabassi interpreterà il ruolo di un uomo d’affari arrestato dalle forze dell’ordine con ben 25 milioni di euro nel portabagagli. Dopo l’arresto il protagonista andrà ai domiciliari e vivrà insieme alla ex moglie.Venturi si trova imprigionato in un mondo completamente diverso dal suo, con regole e valori con cui deve imparare a convivere se vuole tornare “libero”.

La regia è di Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo

Oltre a Tirabassi, gli altri interpreti sono: Anita Caprioli, Thomas Trabacchi, Valeria Bilello, Caterina Guzzanti, Andrea Roncato