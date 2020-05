Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani: il matrimonio è finito

Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani si sono lasciati. A 12 anni dall’inizio della loro storia d’amore, che aveva preso il via quando lei era una giovane promessa del cinema scelta da Federico Moccia per dare un volto a una delle protagonista dei suoi libri, la coppia si è detta addio.

L’attrice e il calciatore si erano sposati nel 2012. Assieme hanno messo al mondo due bambine: Aurora, nata nel 2011, e la piccola Diamante, classe 2014. Nei giorni scorsi è arrivato a sorpresa l’annuncio della separazione.

“Scelta consapevole ma inevitabile”

L’annuncio della separazione dopo 12 anni di relazione mai toccati dal gossip è arrivato tramite Instagram. In una Story pubblicata sul suo profilo, il 35enne ex calciatore della Fiorentina e di numerose altre squadre (attualmente sta lavorando nello staff tecnico della formazione viola), ha fatto sapere che avrebbero preferito mantenere il silenzio sulla loro vita privata in questo momento così difficile per la nazione, ma che hanno deciso di parlare perché “i tanti amici, le tante persone che ci vogliono bene, ci chiedono da tempo di noi”.

“Abbiamo deciso, di comune accordo e con grande rispetto reciproco, di separarci. E’ stata una scelta consapevole, naturalmente sofferta, ma inevitabile”: queste le parole della coppia, che ha dichiarato come tra loro rimane un forte affetto e l’orgoglio per aver costruito una famiglia bellissima, con due figlie meravigliose.

Aquilani e la Quattrociocche hanno invitato media e fan a rispettare la loro privacy, soprattutto per la serenità delle loro bambine. Hanno altresì dichiarato che, proprio per questo, non parleranno con nessuno della separazione.

Guardando i loro profili Instagram è effettivamente così: Aquilani, che utilizza il social soprattutto per contenuti legati alla sua professione, non pubblica nessun post dal 3 maggio. L’ormai ex moglie, ha dedicato invece un post alla festa della mamma e, nelle Stories, ha pubblicato la foto di una delle sue due figlie.

