Michele Cucuzza: chi è, età, Grande Fratello VIP, Instagram

Prima il dovere e poi il piacere. Ha pensato questo il giornalista Michele Cucuzza prima di partecipare al Grande Fratello Vip targato Alfonso Signorini.

Così, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, ha deciso di partecipare, come se fosse tutto normale, alla conduzione della tombolata della Befana all’ospedale Fatebenefratelli di Roma. Una cosa che ce lo fa piacere ancora di più.

Nato a Catania il 14 novembre 1952, si è rivelato da sempre uno dei giornalisti ‘belli’ della tv, di quelli che si contendeva lo schermo con il compianto Alberto Castagna e con Tiberio Timperi.

LEGGI ANCHE: Chi è Paola Di Benedetto, concorrente del Grande Fratello VIP.

Il suo ingresso in Rai arriva nel 1983 e da qui è tutta una scalata dalla conduzione dei tg, fino ai programmi televisivi di informazione, come La Vita in diretta e Unomattina.

Un giornalista talmente amato che qualcuno in Parlamento, nel 2013, durante le elezioni del presidente della Repubblica, gli fece arrivare sottobanco ben due voti.

LEGGI ANCHE: Giappone, tonno rosso venduto a un milione e mezzo di euro.

Negli ultimi anni ha lavorato per Telenorba, senza perdere mail la sua verve e professionalità.

Sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e sulle motivazioni ha dichiarato: «È televisione. E io la faccio da una vita: tg, intrattenimento con la Vita in diretta, tv di servizio. Mi mancava il reality, erano anni che ci annusavamo con Canale 5, ma non volevo tornare in tv da ‘ripescato’, dopo anni di assenza. Per me è una sfida. Voglio vedere come funziona la convivenza, senza snobismo ma con la curiosità del giornalista».

Attivo su Instagram, la sua pagina punta ai 10mila follower e di certo succederà molto presto…

LEGGI ANCHE: Fare le pulizie di casa rende gli uomini più felici?