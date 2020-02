Michelle Hunziker alle Maldive: su Instagram appare davvero in forma

Michelle Hunziker è alle Maldive: si è voluta concedere un periodo di riposo, prima di riprendere la conduzione di Striscia La Notizia a fianco del collega Gerry Scotti. Accusata sui social di aver deciso di partire per sfuggire all’emergenza Coronavirus, la showgirl si gode le spiagge desertiche e il clima mite.

Non è solo il paesaggio ad avere attirato l’attenzione dei follower su Instagram, però. Le foto in bikini, mostrano un fisico da fare invidia a donne molto più giovani di lei. Quarantatré anni e non sentirli, verrebbe da dire.

La conduttrice di origini svizzere ha messo su un vero e proprio set naturalistico, insieme alle amiche in viaggio con lei, per concedersi qualche scatto da pubblicare online. Ventre piatto, fisico asciutto e tonico: il personal trainer di Michelle Hunziker può ritenersi più che soddisfatto.

Nelle stories di Instagram le amiche la prendono in giro, paragonandola prima a Ursula Andress in 007 e poi, apprezzando in maniera particolare il suo lato B, scrivono: «Ecco a voi l’ex cù della Roberta, 26 anni dopo!».

La donna, però, non pensa solo al divertimento e ha dedicato un pensiero al momento difficile che la popolazione mondiale sta attraversando a causa della emergenza Coronavirus, superando le polemiche circa la sua presunta fuga lontano dall’Italia.

«Faccio un po’ di fatica a dormire perché le brutte notizie hanno raggiunto anche noi qui, dall’altra parte del mondo… Restiamo compatti ragazzi!»: questa la frase di speranza e ottimismo lasciata ai follower su Instagram. Al suo ritorno dalle vacanze la conduttrice tornerà al lavoro con la conduzione, insieme a Gerry Scotti, del tg satirico di Canale 5.

