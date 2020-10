Michelle Hunziker: “Chiedo al Governo di sostenere con forza chi è in difficoltà”

L’ultimo DPCM della Presidenza del Consiglio ha stabilito, con lo scopo di controllare i contagi da Coronavirus, la chiusura di ristoranti e bar per le 18.00. Sono tanti i vip che sono schierati a favore degli imprenditori e dei lavoratori di questa categoria. Tra i nomi in questione rientra quello di Michelle Hunziker, che ha esposto il suo pensiero attraverso un post pubblicato su Instagram.

L’appello di Michelle Hunziker

Nella giornata di lunedì 26 ottobre, Michelle Hunziker ha pubblicato su Instagram, spazio social che la vede seguita da 4,8 milioni di persone, il suo punto di vista sulla situazione che ha colpito gli operatori della ristorazione.

La conduttrice, il cui marito Tomaso Trussardi è tra i proprietari di uno dei ristoranti più famosi di Milano, ha sottolineato di essere una grande amante dei ristoranti e ha affermato di averli frequentati spesso ultimamente, con tutte le misure di sicurezza del caso.

Capisco che non sia facile la gestione di questo virus e capisco anche che per salvaguardare la nostra salute non si possa accontentare tutti, ma con FORZA chiedo anch’io al nostro governo di sostenere le famiglie e le attività in difficoltà in questo momento… nel cercare di contenere il virus…non bisogna però morire di fame…

Queste le parole con cui la Hunziker ha concluso il suo post, contenuto che ha ricevuto numerosi like e altrettanti commenti a favore da parte dei numerosi follower.

