Michelle Hunziker: “Con Tomaso non prendo precauzioni, lascio fare alla natura”

Per la conduttrice più in voga del momento potrebbe arrivare il quarto figlio. Michelle Hunziker, riguardo alla maternità, infatti, ha rilasciato delle dichiarazioni importanti e che potrebbero portare qualche novità in famiglia. Una famiglia allargata, ma molto unita.

La relazione con l’imprenditore Tomaso Trussardi è ormai consolidata e a sancirla sono arrivate due splendide bimbe, le sorelle minori di Aurora Ramazzotti (che sembra voler seguire le orme di mamma Michelle e papà Eros).

La bella e talentuosa conduttrice, adesso al timone di Striscia La Notizia a fianco del collega Gerry Scotti, infatti, ha dato alla luce Celeste e Sole: il frutto di un amore solido e rinnovato. Chissà che non arrivi un bel maschietto adesso.

Durante un’intervista rilasciata a Piero Chiambretti, durante la messa in onda di La Repubblica delle Donne, Michelle Hunziker si è sbilanciata circa l’ipotetico arrivo di un altro bimbo. Non esclude alcuna possibilità.

«Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura. Se arriva il quarto figlio va benissimo. Come fa uno a non volerne altri dieci? Diventi madre quando decidi di accudire qualcosa o qualcuno. La maternità va oltre. È un messaggio che voglio mandare a chi purtroppo non riesce ad avere figli, puoi essere mamme o papà di ogni creatura»: ha dichiarato.

Dopo la nascita di Sole, la piccola di casa, è tornata subito a lavorare: «Allattavo a casa, poi mi tiravo il latte, poi venivo a lavorare e tornavo ad allattare la sera. Ma ogni donna ha i suoi tempi, non volevo insegnare nulla a nessuno, stavo da Dio e sono tornata a lavorare».

Con Aurora, ormai impegnata ufficialmente di Goffredo Cerza, è pronta a diventare nonna: «Pensate che bello diventare nonna ora. Dicono tutti che i nipoti sono la cosa più bella al mondo», ha affermato.

