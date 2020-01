Michelle Hunziker, le dediche di Aurora Ramazzotti per il compleanno

Per il suo compleanno, Michelle Hunziker non poteva desiderare di meglio: come sa chi la segue su Instagram, la brillante conduttrice italo-svizzera si trova in un posto da sogno in compagnia del marito Tomaso Trussardi e alle figlie Sole e Celeste.

Nello specifico, Michelle Hunziker è andata a rifugiarsi in uno chalet a 2000 metri. Nelle stories del profilo @therealhunzigram è possibile vederla rilassata e sorridente, tra delizie di montagna e panorami mozzafiato.

All’appello manca però Aurora Ramazzotti, la figlia avuta da Eros. Questo non perché tra le due qualcosa non vada, ma perché Aurora è impegnata con RadioZetaOf. Nonostante la distanza fisica, però, la figlia di Michelle ha trovato il modo per farsi sentire.

Con due dolcissime dediche sul profilo @therealauroragram, Aurora Ramazzotti ha dato il suo contributo al giorno speciale di Michelle. Nella prima foto è possibile vedere una giovane Hunziker, con in braccio una piccolissima Aurora.

A fare sognare, però, è la seconda foto: Aurora ha infatti dichiarato il suo affetto sia alla mamma che alle biondissime sorelline, con un ritratto di famiglia che le vede tenersi tutte per mano. Non è mancato il commento di mamma Michelle, che si è sciolta di fronte a tanta bellezza.

La Hunziker ha compiuto 43 anni ma sembra sempre una ventenne. Merito anche, probabilmente, del suo atteggiamento sempre positivo e sorridente, che la figlia Aurora sembra aver ereditato. Sui social, Aurora sprizza sempre gioia e vitalità e non ha mai paura di mettersi in gioco.

Diversa da molti altri influencer, tende sempre a postare foto spontanee e con pose divertenti. La sua migliore amica è Sara Daniele, figlia di Pino Daniele. Ha una relazione da diversi anni con Goffredo Cerza e i ben informati dicono che presto convoleranno a nozze.

