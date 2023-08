Michelle Hunziker, sempre in forma grazie a un duro allenamento costante

Mamma di tre figli e tre cagnolini, nonna di un nipotino arrivato da poco e presentatrice televisiva. Michelle Hunziker non ha bisogno di ulteriori presentazioni, e la piccola “bio” su Instagram ci sembra anche troppo limitante rispetto ai tanti e brillanti anni di Televisione italiana della donna di spettacolo. Biondissima, solare, in forma sempre invidiabile.

La ricordiamo benissimo nella memorabile edizione di Zelig, insieme a Claudio Bisio, un duo che ha fatto sognare e ridere tantissimo i telespettatori. Per non parlare, ovviamente, della love story con il cantante Eros Ramazzotti, da cui è nata la splendida Aurora. E ancora, le innumerevoli edizioni di Striscia La Notizia, il programma giornalistico d’assalto ideato da Antonio Ricci. E sono solo alcune partecipazioni o conduzioni televisive, escludendo eventi popolarissimi come il Festival di Sanremo, Paperissima e diversi altri.

A 46 anni Michelle Hunziker resta un punto di riferimento per grinta, oltre che per una splendida silhouette tonica e asciutta. Racconta, però, anni e anni di duro allenamento e non certo una “questione puramente naturale”.

Per Michelle Hunziker però, condurre uno stile di vita sano e attivo, che si tratti dello sport e di una buona dieta, deve essere anche e soprattutto un piacere. Il principio guida della neo nonna è mantenere l’impegno per la forma fisica ogni giorno. Spesso, anche negli ultimi giorni, la conduttrice televisiva ha pubblicato nelle sue stories il suo allenamento mattutino. Un dettaglio non è passato inosservato ai suoi fan. Per Michelle Hunziker, il corpo ha bisogno di essere continuamente stimolato.

Nel video che ritrae il suo ultimo allenamento si vede la conduttrice eseguire i suoi esercizi. La scena riprende, in particolare, il momento in cui Michelle Hunziker esegue correttamente squat ed esercizi col bilanciere.

Successivamente, si mostra ai fan con in mano una tazza e le labbra sporche con la schiuma di cappuccino. “Cappuccino post allenamento”, ha scritto la conduttrice a corredo della foto pubblicata. Una giusta carica che non guasta uno stile di vita così attivo e carico. Un buon cappuccino non toglierà quella forma splendida alla conduttrice!