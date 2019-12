Michelle Hunziker: “Sono stata picchiata da un uomo”

Michelle Hunziker ha raccontato al settimanale Oggi di avere vissuto un terribile incubo: è stata picchiata da un uomo.

La 42enne conduttrice televisiva svizzera ha affermato «Sì, mi è capitato. Il percorso di Doppia Difesa l’ho veramente fatto perché ho vissuto determinate cose. E l’ho fatto anche perché poi mi è andata bene, la vita mi ha dato tante possibilità, e in qualche modo dovevo ringraziare, dare qualcosa in cambio. Ognuno di noi cerca di fare del bene là dove ha vissuto delle esperienze personali e io sono una che ha vissuto molto da vicino tutto quello che è discriminazione femminile, e violenza».

La Hunziker ha poi detto: «A parte lo stalking, io non ho mai parlato a fondo di quello che ho subito. Però posso dirle che conosco ogni dettaglio, ogni singolo dettaglio, e le donne lo sentono, che io. La credibilità, quando fai qualcosa, ce l’hai perché le persone ti ‘leggono’, si rendono conto che tu le comprendi davvero, e io so esattamente che cosa capita nella psicologia di una donna che vive una violenza».

Michelle Hunziker, infine, ha precisata di non essere stata maltrattata da uno dei suoi mariti, cioè Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi: «Escludo i mariti, così sapete che non c’entrano, così nessuno può pensare a loro. La violenza che ho vissuto, l’ho vissuta molto prima…», aggiungendo che «ho solo capito che se avessi continuato a subire quella violenza, sarei stata corresponsabile di quella violenza. Mi sono detta: ‘Devi uscire da questa situazione perché se no vuol dire che in fondo la vuoi’».

