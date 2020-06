Il miele senza api, che arriva dalla Cina, ha invaso il nostro Paese, creando non pochi danni all’economia e al lavoro di tanti imprenditori del settore. Per non fare emergere la contraffazione viene adulterato e miscelato con quello naturale. Il suo costo è poco più di un euro al chilo, contro i quasi quattro di quello italiano.

Cia-Agricoltori Italiani lancia così l’allarme: è un prodotto falso, ma difficile da rilevare durante i controlli alle frontiere. Questo fatto provoca una concorrenza sleale, che penalizza altamente l’apicoltura italiana e tutto il settore agricolo del nostro Paese.

Il miele senza api cinese è stato creato ad hoc, con l’aggiunta di sciroppo di zucchero e con metodologie di produzione non conformi alle norme europee. L’uomo, infatti, in questo caso, si sostituisce alle api in un processo di maturazione.

Si tratta di una produzione «artigianale» più rapida ed economica, che velocizza i processi di deumidificazione e maturazione che le api invece portano a termine in tempi molto più lunghi. Questo però ha degli effetti non indifferenti sulla genuinità del miele.

Ed è proprio per questa ragione che la flessione produttiva di miele, provocata dai cambiamenti atmosferici degli ultimi anni, ha avuto conseguenze a livello mondiale. L’Italia, per esempio, ha registrato una dimunuzione della produzione del 50% nel 2019; mentre in Cina aumenta anno dopo anno: un fatto quantomeno curioso.

Le esportazioni di miele senza api in Europa a prezzi concorrenziali sono di circa 80 mila tonnellate. I 63 mila apicoltori italiani – un comparto che conta 1,5 milioni di alveari, 220 mila sciami, 23 mila tonnellate di prodotto e oltre 60 varietà – ne stanno avendo un danno non indifferente.

Ripercussioni che non riguardano solo questo settore in particolare, ma tutta l’agricoltura italiana. Quest’ultima infatti dipende al 70 % dalle api, che hanno la funzione di impollinare i fiori: un processo che incide su diversi aspetti del delicato equilibrio naturale.