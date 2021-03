Miriam Dalmazio è nata a Palermo nel 1987.

Miriam Dalmazio è comparsa in diversi episodi di Montalbano.

Miriam Dalmazio è l’attrice che interpreta Beatrice d’Este nella fiction Leonardo. Scopriamo qualche dettaglio in più sul suo percorso artistico e sulla sua vita privata.

Quanti anni ha?

Miriam Dalmazio è nata a Palermo il 14 settembre 1987. Ciò significa che ha attualmente 33 anni e che ne compirà 34 in autunnno.

Carriera

Miriam Dalmazio ha studiato recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Il suo esordio nel cinema risale al 2013 con il film Sole a Catinelle di Gennaro Nunziante, pellicola avente nel cast anche Checco Zalone.

Nota per aver prestato il volto a Margherita Morbidelli in Che Dio ci Aiuti, ha fatto parte del cast de I Medici e della serie tv Il Cacciatore.

Fidanzato

Miriam Dalmazio è molto riservata in merito alla sua vita privata. L’attrice è legata da tanto anni,dal 2013 per la precisione, a un imprenditore di nome Paolo, proprietario di un resort sull’Isola di Bali. Nel 2016, hanno accolto il primo figlio. L’attrice, che si definisce “sanamente gelosa” del suo privato, ai tempi non ha dato alcuna notizia della gravidanza.

Instagram

Miriam Dalmazio è presente su Instagram con un account seguito da oltre 55mila persone.

