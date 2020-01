Miriam Leone su Instagram fa impazzire i follower con una foto

Ma quanto è bella l’ex miss Italia Miriam Leone? E quanto si diverte a provocare su Instagram. Già, perché se hai oltre un milione di follower, di fare certe cose te le puoi permettere.

Era da un po’ che non si parlava di lei che qualche mese fa ha incassato grandi complimenti per l’interpretazione di Veronica Castello – donna arrivata alla politica partendo dal mondo dello show – business – in ‘1994 la serie’, andata in onda su Sky.

La sua prima foto dell’anno, con tanto di hashtag in siciliano #iniziarelannoaccussì – ricordiamo che lei è nata a Catania il 14 aprile 1985 – la ritrae distesa sul letto, e con un bellissimo abito che indossa con cui mette a vedere buona parte del suo seno, senza niente a reggerlo. Una foto artistica, sarebbe stupido definirla spontanea, probabilmente fatta giorni e giorni fa e spostata ad arte dal social media manager.

Il risultato sono 103 mila like, che dimostra che ben oltre il 10 per cento dei suoi follower sono attivi, niente male davvero e oltre 600 commenti. E a proposito di questi ultimi, è importante notare come nella pagina della Leone i complimenti piovono alla grande.

Per intenderci, basta andare in quella di Belen Rodriguez e ai commenti si alternano gli atti degli hater ma anche le più fantasiose allusioni sessuali. Con la Leone questo non accade, ma probabilmente è tutto figlio del curriculum che, nel caso della Leone almeno, all’apparenza non ha mai puntato al gioco sessuale volgare o pronto a eccitare l’involuto.

Ciò che è importante per tutti è che finalmente la Leone è tornata rossa, dopo un breve periodo che ha avuto i capelli biondi, per interpretare Eva Kant nel film dei Manetti Bros che andrà al cinema quest’anno. Al suo fianco, a interpretare Diabolik ci sarà Luca Marinelli, considerato dagli esperti del settore il migliore attore italiano del momento. E decisamente tuti noi la preferiamo così, rossa naturale. Vederla nei panni di una ladra, proprio lei che riesce a viaggiare dalla commedia al dramma e restare sempre credibile, sarà sempre interessante.

Già, perché la Leone è forse una delle poche Miss Italia che è riuscita a rimanere in attività dopo il premio ricevuto a Salsomaggiore. Tante premiate in questi anni hanno ottenuto un flash di popolarità e poi si sono perdute come lacrime nella pioggia. Ma lei no. Miriam ha resistito e resta orgogliosa sempre del suo essere siciliana doc. Buon anno a te Miriam e tante foto per noi.

