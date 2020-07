Mongolia, 15enne morto di peste bubbonica

Un adolescente è morto in Mongolia dopo avere contratto la peste bubbonica.

Il 15enne è stato infettato dai batteri dopo avere mangiato carne di marmotta con altre due persone ed è morto tre giorni dopo il contagio.

Il Centro nazionale per le malattie zoonotiche (NCZD) ​​della Mongolia ha affermato che il ragazzo risiedeva nella provincia mongola occidentale di Govi-Altai. Decine di persone che sono state in contatto con l’adolescente sono state messe in quarantena. Inoltre, è stato introdotto il lockdown in cinque distretti della Mongolia per fermare la diffusione.

Già alcuni giorni fa sono stati riscontrati altri due casi di peste bubbonica e sempre in Mongolia, ma nella vicina provincia di Khovd: un 17enne e un 27enne.

I funzionari sanitari hanno emesso un avviso di livello 3, il secondo più basso in un sistema a quattro livelli, in base al quale alle persone è vietato cacciare e mangiare animali che potrebbero trasportare la peste, come i roditori.

L’autorità sanitaria locale ha dichiarato a China Daily: «Attualmente esiste il rischio che un’epidemia di peste si diffonda in questa città. La cittadinanza dovrebbe migliorare la propria consapevolezza e capacità di autoprotezione e segnalare prontamente condizioni di salute anomale».

Il ministero della salute mongolo ha ammesso che la recente epidemia di peste desta preoccupazione per le regioni montuose dell’Altai di Cina e Russia, messe in allerta. L’alto funzionario Dorj Narangerel ha affermato che è incredibilmente importante per le persone della zona non cacciare o mangiare marmotte.

Ha detto: «La peste della marmotta è molto tossica. Vi esortiamo a prestare particolare attenzione al fatto che la forma polmonare della malattia è rapida quanto l’infezione da coronavirus ma è una malattia che può uccidere le persone molto rapidamente».

La peste bubbonica è causata da un’infezione batterica e può essere fatale se non trattata. Tuttavia, è improbabile che la malattia prolifichi e devasti come ha fatto nei secoli precedenti grazie ai progressi nella nostra comprensione e cura della peste.

La dott.ssa Shanthi Kappagoda, medico di malattie infettive della Stanford Health Care, ha dichiarato a Healthline: «A differenza del 14 ° secolo, ora comprendiamo come avviene la trasmissione di questa malattia. Sappiamo come prevenirla: evitare di maneggiare animali malati o morti nelle aree in cui è presente il contagio. Siamo anche in grado di trattare pazienti infettati con antibiotici efficaci e possiamo dare gli antibiotici a chi potrebbe essere stato esposto ai batteri, impedendo così loro di ammalarsi».

La malattia fu responsabile di una delle pandemie più mortali della storia umana: la Morte Nera che causò 50 milioni di vittime in Africa, Asia ed Europa.

