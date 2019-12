Monica Bellucci e Nicolas Lefebvre sono tornati insieme?

Monica Bellucci torna dal suo amore, l’artista francese 37enne Nicolas Lefebvre, l’unico uomo ad aver conquistato il cuore della bella attrice umbra dopo il divorzio da Vincent Cassel.

Sembrano dimostrarlo le foto esclusive pubblicate dal settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 18 dicembre: l’attrice italiana e il barbuto e atletico artista francese sono stati infatti fotografati mentre escono abbracciati dal ristorante ‘La Reserve’ di Parigi.

La loro storia d’amore era finita la scorsa estate, ma ora la coppia sembra pronta a scrivere un nuovo capitolo. Negli scatti, Lefebvre ha baciato più volte la Bellucci con affetto, e insieme sono apparsi sorridenti e felici come i primi tempi della loro relazione.

Nicolas è stato l’uomo con il quale Monica Bellucci ha ritrovato il sorriso dopo la sofferta separazione dal marito Vincent Cassell, l’attore dal quale ha avuto due figlie. I due, dopo ben 13 anni insieme si sono detti addio a causa di un presunto tradimento di lui in Brasile. Oggi però hanno ritrovato un equilibrio e sono rimasti in buoni rapporti per amore di Deva.

«Nella storia con Nicolas ci siamo fatti tanto bene a vicenda e quest’uomo mi ha insegnato tante cose – aveva detto la Bellucci la scorsa estate, quando aveva ufficializzato la rottura – È una persona che ha una vera sensibilità artistica, ma il nostro volo insieme prosegue d’ora in poi su un’altra pista che è quella di un’amicizia per la vita». Ma stando alle immagini pubblicate da ‘Chi’, l’amicizia sembra aver preso di nuovo una piega molto romantica.

Nei giorni scorsi anche noi di CronacaSocial ci siamo occupati della Bellucci più volte, prima per parlare di Claudio Bisso, primo marito di Monica e poi di Deva Cassel, la figlia, che sembra presto dovere ripercorrere i suoi passi da modella.

Intanto resta un mistero sapere se la Bellucci sarà o copresentatrice o valletta o ospite a Sanremo.

È certo che nelle settimane scorso il presentatore del Festival a Sanremo ha preso un aereo per Parigi per convincere Monica a passare dal lido nei giorni della gara canora, ma non si è trovato ufficialmente alcun accordo. E in effetti Monica non ha torto, visto che nelle scorse settimane ha partecipato a una puntata di Maledetti amici miei, su Raidue, dove ha fatto finta di flirtare con Alessandro Haber, baciandolo. Sarebbe quindi quasi la replica di una presenza.

La Bellucci intanto è straoccupata, visto che a 55 anni è stata scelta come uno dei volti del make up di Dolce&Gabbana Beauty.