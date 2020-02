Morgan, chi è la fidanzata Alessandra Cataldo?

Morgan, reduce dal Festival di Sanremo con finale a sorpresa, non ama parlare della sua vita privata. Qualche indiscrezione però è trapelata a causa dello sfratto da parte del Comune di Monza e della vendita all’asta dell’immobile.

La volontà del musicista è quella di proteggere la sfera intima, soprattutto adesso che i due aspettano un bambino. Marco Castoldi, però, si è lasciato sfuggire qualche notizia sul rapporto con la compagna: «Io sono uno che ama, non so se la persona con cui sto in questo momento ha piacere che dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona, a volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa».

Lo sfratto esecutivo, promosso dalla sua ex storica Asia Argento, ha messo davvero a dura prova l’equilibrio del cantautore che – nonostante tutto – è riuscito a superare la burrasca. Alessandra Cataldo è sempre stata al suo fianco, supportandolo in questa battaglia.

Morgan ha dovuto anche fare i conti con un’altra ex ingombrante. Sia Asia Argento che Jessica Mazzoli, infatti, lo hanno accusato di non essere un buon padre e di non avere rapporti con le figlie avute dalle precedenti relazioni. La sua attuale compagna, invece, non ama fare dichiarazioni pubbliche. Su di lei non si sa quasi niente, se non che sostiene Morgan ormai da diverso tempo.

Dell’indiscrezione circa il terzo figlio in arrivo, che questa volta sarebbe un maschietto, se n’è parlato a lungo lo scorso anno. Morgan è già padre di Anna Lou (nata nel 2001 dalla relazione con Asia Argento) e Lara (nata otto anni fa dal legame con Jessica Mazzoli).

Su Alessandra Cataldo si sa che non fa parte dello show business, che è molto discreta e che è originaria di Finale Ligure. Prima di fidanzarsi con Morgan, era una sua grande fan (e anche adesso d’altronde).

