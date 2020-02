Anche se le luci sul Festival di Sanremo si sono spente da qualche giorno, ma le polemiche continuano e, come molti sanno, riguardano la squalifica di Bugo e Morgan. Al caso in questione, che rimarrà negli annali della storia del Festival, si sono aggiunti due tasselli importanti.

L’intervento di Luciana Castoldi a Vieni da Me

Nel corso della puntata di Vieni da Me di martedì 11 febbraio, Caterina Balivo si è collegata con Luciana Castoldi, madre di Morgan. La donna, al suo primo collegamento televisivo, il giorno prima aveva telefonato in trasmissione per esprimere il suo disappunto in merito alla mancanza di contraddittorio durante l’intervento del direttore d’orchestra Simone Bertolotti, tra gli autori del brano presentato a Sanremo.

Nel corso della puntata di ieri, la signora Luciana ci ha tenuto a ribadire, trattenendo a fatica le lacrime, di aver scelto di difendere suo figlio in quanto “Non è un mostro, è un uomo, una persona, non è solo un personaggio. Ama tanto la musica. Lui ama così tanto la musica che straborda e non lo deve fare. Io che sono sua mamma glielo dico sempre”.

La signora Luciana ha altresì rivelato di essere sempre rimasta in contatto con lui. Dal 25 giugno, giorno dello sfratto, le cose sono cambiate. Da quando l’ex front man dei Bluvertigo è stato sfrattato dalla sua casa di Monza, lui e la signora Luciana si sentono solo tramite messaggi.

La madre di Morgan ha espresso dispiacere per questa situazione e ci ha tenuto a precisare che, nonostante quello che dice il cantante monzese, nessuno l’ha abbandonato. “Lui si è isolato… non so neanche dove abita e questo per me è un grosso dispiacere, perché ha sempre abitato vicino a me”.

La signora Luciana ha anche svelato che Morgan era al corrente della sua telefonata in trasmissione di lunedì e che le ha mandato un messaggio scrivendole “Brava mamma”. Luciana Castoldi, prossima a diventare nonna per la terza volta, ha parlato delle nipotine e ha detto “Gliele portano sempre via le bambine… lui le ama così tanto”.

Per quanto riguarda il caso di Sanremo, ha dichiarato che, a suo avviso, Morgan ha sbagliato e che avrebbero dovuto discutere con Bugo (il quale, secondo la signora Luciana, ha comunque cantato in maniera deludente il brano di Endrigo).

Ad un certo punto è arrivata la grande sorpresa: Morgan stesso ha chiamato in diretta, affermando di essere felice perché la madre sta bene e di ringraziare Dio tutti i giorni per il fatto di poter lavorare come musicista. Riferendosi a una frase di Monica Setta, ha dichiarato di credere nelle regole e che Bugo dovrebbe ringraziarlo perché “l’ha fatto esistere”.

La telefonata di Morgan a La Vita in Diretta

Mercoledì 12 febbraio, invece, Morgan ha chiamato a La Vita in Diretta, lanciando accuse pesanti. L’ex cantante dei Bluvertigo ha accusato Valerio Soave, manager di Bugo, di avergli messo le mani addosso. Ne ha avuta una anche per Amadeus, sottolineando che “si lecca i baffi perché ha fatto un sacco di ascolti”.