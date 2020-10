Morta a 19 anni Veronica Franco, aveva commosso a Tu sì que vales (VIDEO)

È morta, all’età di 19 anni, Veronica Franco che, soltanto un mese fa, era salita sul palco di Tu sì que vales – il talent show di Canale 5 – con la sua sedia a rotelle, emozionando tutti, giudici e telespettatori, con la canzone Halleluiah.

Veronica Franco lascia i genitori Luca e Rosanna e la sorella Michela, che le aveva donato il midollo.

Nel 2018 la diagnosi della leucemia, malattia da cui era però guarita. Tuttavia, dopo il trapianto delle cellule staminali e dopo la chemioterapia, la ragazza ha avuto un probleema ai nervi che l’ha paralizzata dal collo in giu e, quindi, costretta alla sedia a rotelle.

Ad annunciare la morte, su Facebook, è stato Vanni Oddera, biker impegnato a portare la ‘mototerapia’ negli ospedali perdiatrici: «Cara amica mia, hai reso la mia vita unica e meravigliosa, mi hai regalato tanto e hai reso tutto speciale intono a te, illuminando con la tua anima tutti i momenti bui della mia vita. La tua voce ha portato speranza e sollievo in tante famiglie. Pochi minuti fa sei volata via abbandonando questa beffarda vita terrena. Rimarrai per sempre nel mio cuore nel nostro cuore, la tua voce sarà per sempre una speranza di avere un mondo migliore. Ti voglio bene Veronica».

LEGGI ANCHE: Morta Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.