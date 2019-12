Morta Azzurra Lorenzini, cantante e conduttrice TV

È morta, all’età di 32 anni, la cantante e conduttrice di Telegranducato Azzurra Lorenzini, dopo un anno di lotta contro un melanoma. Il cuore di Azzurra ha smesso di battere ieri mattina, 17 dicembre, all’ospedale di Empoli.

Lo scorso 13 dicembre aveva creato un profilo Facebook con l’obiettivo di raccontare la sua battaglia giornaliera contro il tumore, chiamato Azzurra Letto Ventitrè.

L’ultimo brano interpretato da azzurra è Letto 23, scritto per lei da Gianni Errera, e i ricavi saranno devoluti all’associazione I Discepoli di Padre Pio per la costruzione di un ospedale e centro di ricerca per i tumori in Calabria. Nella canzone Azzurra ha raccontato i cambiamenti creati dalla malattia sulla sua vita.

L’ultimo post è una diretta struggente del 16 dicembre scorso in cui Azzurra ha scritto come didascalia: «Giornata complicata. Lunedì, ultima radio e sonno costante ❤️ Riesco solo così ad aggiornare. Non scrivetemi in chat tanto mi cade il telefono dal sonno e non riesco neanche a scrivervi».

Azzurra era molto nota in tutta la Toscana, soprattutto nelle province di Pisa e Livorno. Le sue condizioni sono peggiorate nel giro di pochi giorni e, il 13 dicembre scorso, Azzurra ha scritto: «Erano 30 giorni che non dormivo col cortisone, aspetto di fare la radio e intanto mangio», ma sempre con il sorriso sulle labbra.

«Avevamo sperato che le cure potessero riuscire a salvarla – ha detto il marito Daniele Pellissero –. Purtroppo l’ultima Tac è stata devastante. Le metastasi erano esplose e nel giro di un mese se ne è andata».

