Morta la modella Kasia Lenhardt, ex fidanzata del calciatore Boateng

La modella Kasia Lenhardt, ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng (fratello minore di Kevince Prince che milita nel Monza) è stata trovata morta ieri notte, martedì 9 febbraio, dalla polizia nel suo appartamento a Charlottenburg, a Berlino.

Lo riportano i media tedeschi. «Non c’è evidenza che si tratti di un crime violento», ha detto un portavoce delle forze dell’ordine.

La 25enne Lenhardt e Boateng si erano lasciati poco più di una settimana fa dopo una relazione durata 15 mesi.

Era stato lo stesso calciatore ad annunciare sui social l’addio a Kasia lo scorso 2 febbraio con queste parole: «Come è noto dai media, ho concluso la relazione con Kasia Lenhardt. D’ora in poi andremo per strade separate. È deplorevole, ma per la mia famiglia e per me è l’unica giusta. Ho dovuto fare questo passo e tracciare una linea. Chiedo scusa a tutti quelli che ho ferito soprattutto con la mia ex ragazza Rebecca e i nostri figli. Anch’io sono deluso da me stesso. Un uomo deve assumersi la responsabilità e agire nell’interesse della sua famiglia e lo sto facendo ora. Auguro il meglio a Kasia. Jerome Boateng».

