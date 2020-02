Raphael Coleman, star di Tata Matilda, è morto lo scorso 6 febbraio. Il giovane, diventato noto al grande pubblico per il suo ruolo nei panni di Eric, è venuto a mancare lo scorso 6 febbraio. La notizia del suo decesso è arrivata in Italia nei giorni scorsi.

Secondo le rivelazioni del tabloid Mirror, il ragazzo si sarebbe sentito male mentre faceva jogging e, a causa di un collasso improvviso, sarebbe poi deceduto. Stando alle indiscrezioni più accreditate, il giovane attore, che era diventato famoso quando aveva appena 11 anni, non aveva mai avuto problemi di salute.

Dopo essersi lasciato alle spalle il successo da attore, Raphael Coleman aveva cambiato vita. Il giovane, infatti, aveva scelto di dedicarsi alla lotta contro i cambiamenti climatici, diventando attivista in prima linea. La notizia del suo decesso è stata data dalla madre, la signora Liz Jensen. La donna, che nella vita fa la scrittrice, ha pubblicato su Twitter il post che si può vedere qui sotto.

Rest in peace my beloved son Raphael Coleman, aka Iggy Fox. He died doing what he loved, working for the noblest cause of all. His family could not be prouder. Let’s celebrate all he achieved in his short life and cherish his legacy https://t.co/qFRKPT7rRG

— Liz Jensen (@LizJensenWriter) February 7, 2020