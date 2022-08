Moto travolge una famiglia in strada, papà fa da scudo al figlio e muore

Un uomo di 20 anni è indagato per omicidio stradale.

Il giovane, a mezzanotte, ha investito una famiglia di Bitonto sul lungomare Cristoforo Colombo di Santo Spirito, quartiere di Bari.

Sono stati inutili i massaggi cardiaci fatti al 47enne dal personale del 118 intervenuto: l’uomo è morto sul colpo.

Il 47enne stava attraversando la strada con la famiglia, moglie e figlio di 7 anni, quando è stato investito dal 20enne in sella ad uno scooter.

Il papà avrebbe fatto scudo al bambino che è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale Giovanni XXIII di Bari ma non risulta in pericolo di vita.

Anche il conducente del motorino è in ospedale. Il veicolo è stato sequestrato. Delle indagini si occupa il comando di Polizia locale di Bari, intervenuto sul posto per i rilievi.

