Mousse di banana: la ricetta del dessert facile, fresco e gustoso

La mousse di banana è un dessert leggero e cremoso, perfetto per l’estate poiché fresco e fruttato, che si realizza con pochi ingredienti. Realizzarlo è molto facile ma anche veloce e dopo averlo mangiato ti darà tante energie. Ecco la ricetta: segui gli step per realizzarla.

Le banane sono un ingrediente perfetto perché conferiscono molteplici nutrienti, sono molto versatili, infatti è possibile fare tantissime preparazioni o mangiarle così. La ricetta della mousse è un’ottima scelta per rinfrescarsi senza rinunciare alle proprie papille gustative.

Ingredienti

2 banane mature

200 g di panna liquida

50 g di zucchero a velo

1 limone

cioccolato, noci tritate o mandorle tritate

Procedimento per la mousse di banana

Come prima cosa sbucciare le banane e metterle in un recipiente. Iniziare a schiacciarle con una forchetta. Versare il succo di limone sul composto schiacciato per evitare che si annerisca: si evita l’ossidazione della frutta oltre a dare un ottimo sapore grazie alla leggere acidità che contrasta il sapore dolce della banana. Creare un composto costituito dagli altri ingredienti: mescolare panna liquida fredda montata con lo zucchero a velo, fino a creare un composto spumoso. Aggiungere il composto appena preparato alla banana schiacciata e mescolare. Mettere il tutto in un frullatore e mescolare fin quando non si amalgamino per bene gli ingredienti fino ad ottenere una mousse dolce, dal colore chiaro e leggera. Far raffreddare la mousse in frigorifero per almeno 1 h.

Una volta trascorso il tempo necessario, servire la mosse fredda, mettendola in bicchierini in vetro e puoi aggiungere sulla superficie una foglia di menta fresca, per guarnire.

Per rendere perfetta la tua mousse di banana bisogna aggiungere una componente crunchy che vada a creare un buonissimo contrasto di consistenze e sapori: ad esempio puoi aggiungere cioccolato fondente tagliato a pezzettini o scaglie e mixare con nocciole e mandorle tritate. Per finire fare una spolverata di zucchero a velo.