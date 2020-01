Muffin al cioccolato con sorpresa: ecco come farli in 10 minuti

I muffin sono dei golosissimi dolcetti di origine anglosassone, fino ad alcuni anni fa sconosciuti ai più, ma oggi diffusissimi anche qui in Italia. La cosa interessante è che sono estremamente versatili, partendo dalla ricetta base, potrete infatti aggiungere e modificare a piacimento: ad esempio potreste eliminare il cacao, ed aggiungere dei mirtilli al posto delle gocce di cioccolato.

Oggi voglio consigliarvi questa versione al cacao, con gocce di cioccolato, e una peccaminosa sorpresa all’interno, infatti alla ricetta originale ho aggiunto, ad alcuni mezzo cioccolatino alla gianduia, e ad altri un pezzetto di barretta Kinder. Il risultato, neanche a dirlo, è stato graditissimo da grandi e piccini. La preparazione è semplice, ma soprattutto velocissima.

Se ben conservati, ad esempio avvolgendoli nella pellicola ad uno ad uno, i muffin possono essere conservati anche 3/4 giorni, ed i bambini avranno una merenda genuina golosa e che li renderà felici. Andiamo alla ricetta.

Questi sono gli ingredienti per circa 15 muffin:

3 uova

300 gr farina 00

90 gr cacao amaro in polvere

270 gr zucchero

12 gr lievito per dolci

220 ml latte

90 gr burro

100 gr gocce di cioccolato fondente

1 pizzico di sale

A scelta:

3-4 barrette Kinder o 7-8 gianduiotti

Versione Bimby

Inserite nel Bimby il burro, impostate la temperatura a 37°, e mescolate per 45 sec a vel 2. A questo punto aggiungete latte e uova e mescolate 30 sec a vel 4. Adesso aggiungete tutte le polveri: farina, cacao, zucchero lievito e un pizzico di sale, azionate il Bimby a velocità 6 per 1 min. Infine aggiungete poco più della metà delle gocce di cioccolato, e mescolate in senso antiorario a vel 1 per 30 secondi. Versione tradizionale

Preparate 2 ciotole, in una mescolare tutte le polveri, nell’altra il burro fuso, il latte e le uova.

A questo punto dovrete aggiungere i liquidi nella ciotola degli ingredienti secchi, e mescolare delicatamente. Aggiungete adesso circa 3/4 delle gocce di cioccolato. Per entrambe le versioni:

Nel frattempo avrete preriscaldato il forno a 180°.

Imburrate e infarinate gli stampini, o in alternativa vi consiglio il comodissimo staccante spray per dolci, e versate una cucchiaiata di impasto in ogni stampo, adesso inserite un pezzetto del cioccolatino scelto. Versatevi sopra un’altra cucchiaiata di impasto, e infine aggiungete le restanti gocce di cioccolato. Cuocete in forno ventilato a 180° per 20/25 minuti. A questo punto non vi resta che lasciarli intiepidire e godervi il risultato.