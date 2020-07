La colazione è il pasto più importante della giornata. Sono tante le alternative utili per renderla un momento all’insegna del gusto. Tra queste, troviamo il fatto di portare in tavola dei muffin al cioccolato. Come prepararli? Nelle prossime righe, puoi trovare, passo passo, la ricetta di questa delizia!

Ingredienti (dosaggi necessari alla preparazione di 12 muffin)

Circa 120 grammi di burro ammorbidito (attenzione, deve essere a temperatura ambiente)

130 grammi di zucchero

2 uova

Un baccello di vaniglia

260 grammi di farina

130 ml di latte intero

Un etto di gocce di cioccolato fondente

Un cucchiaio di bicarbonato

Circa 10 grammi di lievito in polvere per dolci

Sale q.b.

Svolgimento

Per preparare questa ricetta, bisogna iniziare lavorando, con l’aiuto delle fruste elettriche, il burro ammorbidito e lo zucchero. Non appena si ottiene un composto sufficientemente spugnoso, bisogna incidere il baccello di vaniglia e liberare i suoi semi, unendoli al burro e allo zucchero.

Una volta completato questo step, dopo aver azionato nuovamente le fruste si aggiungono le uova. Fondamentale è integrarle uno alla volta: si tratta di un passaggio che può apparire banale ma che, invece, ha il suo perché. Così facendo, infatti, si evita che gli ingredienti si leghino.

Cosa fare a questo punto? Dedicarsi all’operazione di setaccio della farina, del lievito e del bicarbonato nella ciotola dove è presente il composto lavorato con le fruste. Si prosegue aggiungendo il sale e continuando a lavorare con le fruste, stemperando poi con un goccio di latte.

Non appena il risultato sarà sufficientemente compatto, arriva il momento di unire le goccie di cioccolato e di trasferire il tutto in una sàc-a-poche. A questo punto, bisogna dedicarsi al riempimento degli stampi da muffin, detti pirottini, rimpiendoli per 2/3 della loro altezza. Si conclude il tutto versando le restanti gocce di cioccolato sulla superficie di ciascun muffin e cuocendo a 160°C per massimo 15 minuti in forno ventilato.

