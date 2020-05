Muore bimbo di 5 anni, prima vittima della sindrome infiammatoria pediatrica da Coronavirus

Le complicazioni dovute al Coronavirus hanno colpito anche i più piccoli. Gli esperti la chiamano sindrome infiammatoria multisistemica pediatrica. Su circa 85 casi registrati fino a ieri, ma i numeri potrebbero essere ulteriormente saliti, muore un bimbo di 5 anni.

Succede nella zona più colpita dal Covid-19, New York. «Questa sarebbe una notizia davvero dolorosa e aprirebbe un capitolo completamente diverso»: aveva detto il governatore Andrew Cuomo, saputa la notizia delle complicazioni sui bambini a causa del Coronavirus.

There have been 73 reported cases in NY of children getting severely ill with symptoms similar to Kawasaki disease and toxic shock-like syndrome.

On Thursday, a 5-year-old boy passed away from these complications, believed to be caused by COVID-19.

DOH is investigating.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 8, 2020