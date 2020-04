Muore per il Coronavirus a 33 anni, il giorno dopo la nascita del suo bambino

I medici hanno optato per un cesareo d’urgenza. La situazione era critica e bisognava fare di tutto per salvare il piccolo. Viviane Albuquerque muore per il Coronavirus a 33 anni, resiste il tempo necessario per salvare il suo bambino. Adesso, però, si trova in terapia intensiva dopo aver avuto un arresto cardiaco. La donna lascia altre due figlie, una coppia di gemelle di 5 anni.

Era giunta alla 32esima settimana, quando è risultata positiva al Coronavirus. Una lieve influenza, il raffreddore, la tosse e le tipiche difficoltà respiratorie avevano allarmato i medici. Il ricovero è arrivato il 28 marzo scorso, all’ospedale Unimed, a Recife, la capitale dello Stato del Pernambuco. Due giorni dopo il trasferimento in terapia intensiva.

Dopo un primo miglioramento, le sue condizioni sono precipitate il 3 aprile. Intubata, è stata portata in sala operatoria: il piccolo è nato il 4 aprile. La sua mamma, però, non ha vinto la propria battaglia: muore per il Coronavirus a 33 anni il giorno seguente.

Il papà del piccolo ha fatto sapere che le condizioni di suo figlio sono gravi ma stabili. «Viviane era una persona molto attiva, si impegnava in tutto ed entro fine anno si sarebbe anche laureata in giurisprudenza. Era una persona eccellente, stavamo insieme da quattro anni»: ha detto Erik Silva.

L’ospedale, attraverso una nota ufficiale, ha dichiarato che il piccolo sta ricevendo tutte le cure necessarie dall’equipe medica, che lo assiste 24 ore su 24. Viviane lascia altre due bimbe, avute dall’ex marito. Non le ha potute nemmeno salutare. Il rispetto della quarantena non glielo ha permesso. La sua famiglia è sconvolta, non riesce a capire come possa aver contratto il Covid-19.

