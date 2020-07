Naya Rivera, la forza di una madre e una fine tragica

Perdere la vita dopo aver messo in salvo il figlio. Potrebbe sembrare il finale amaro di un film, invece questo è il modo in cui è morta Naya Rivera, scomparsa dopo essere riuscita a mettere in salvo il piccolo Josey di 4 anni. A confermare la notizia, dopo il ritrovamento del cadavere dell’attrice, è stato lo sceriffo della contea di Ventura, Bill Ayub.

Sentita anche la testimonianza di Josey, lo sceriffo è riuscito a ricostruire il modo in cui è morta Naya Rivera e in conferenza stampa ha fatto il punto su quanto è successo: «Naya ha avuto la forza per riportare il figlio sulla barca, ma non per riuscire a salvare se stessa. Josey ha spiegato di essere riuscito a salire sulla barca grazie all’aiuto della madre. Poi, però, si è voltato indietro e l’ha vista scomparire sott’acqua».

Ma come si sono svolti i fatti? Lo scorso 8 luglio, Naya Rivera e il figlio noleggiano una barca sul pontile del lago Piru ed escono per una nuotata. Poi la tragedia: Josey viene ritrovato addormentato a bordo dell’imbarcazione, da solo. Di Naya Rivera nessuna notizia. È l’inizio della ricerca del corpo.

Il cadavere dell’attrice è stato ritrovato il 13 luglio, dopo sei giorni di lavoro ininterrotto da parte delle autorità competenti. Galleggiava nella zona nord-est del lago dove l’acqua è profonda fino a 15 metri. Anche i familiari hanno assistito da vicino alle ricerche, mentre il piccolo Josey, è stato affidato al padre Ryan Dorsey.

Anche il cast di Glee ha condiviso il dolore dei familiari, affranti per quanto accaduto durante una giornata che doveva essere di gioia e tranquillità. C’è chi ha raggiunto il luogo in cui è morta Naya Rivera, chi invece ha ricordato l’attrice sui social. A piangere l’attrice anche i fan, per una fine che ancora risulta difficile da spiegare.