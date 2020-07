Nel castello di Ascoli Satriano c’è il “fantasma” di un bambino (VIDEO)

Ascoli Satriano è un comune di 6.000 abitanti della provincia di Foggia, in Puglia. In questi giorni si sta parlando di questa cittadina per via di un ‘fantasma’ , ‘immortalato’ in un video girato lunedì scorso, 6 luglio.

Persino il sindaco, Vincenzo Sarcone, è intervenuto sulla faccenda su Facebook: «Ascoli non ha bisogno di inventarsi la storia dei fantasmi per sponsorizzare la bellezza suggestiva del nostro Castello Ducale».

Tuttavia, lo stesso Sarcone ha rilanciato il filmato con queste parole: «Una scoperta suggestiva già testimoniata da un mio amico», bacchettando «chi non conosce alcunché della nostra ricchezza archeologica, storica, artistica e monumentale».

«Tuttavia – ha concluso Sarcone – le leggende e i racconti vanno tramandati ed eventualmente anche spiegati con metodi logico-scientifici, perché anche questo fa parte della nostra tradizione storico-culturale».

Nel video, di pochi secondi, si vede una figura ‘vestita’ di rosso. Gioco di luci?

Eccolo: