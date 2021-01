Neonato di 20 giorni muore in culla, i genitori positivi al Covid-19

Un neonato di 20 giorni è morto in culla. È successo in un paese dell’Albese, in provincia di Cuneo. Purtroppo inutile la corsa disperata all’ospedale di Verdurno dopo l’allarme lanciato dai genitori.

Entrambi i genitori erano risultati positivi al Covid-19. Il neonato ha un fratello gemello che sta bene. La Procura di Asti ha aperto un fascicolo per chiarire le cause del decesso e sarà eseguita l’autopsia. Non è, comunque, detto che la causa della morta sia stata l’infezione da coronavirus.

Come riportato su Repubblica, «l’ospedale, dopo il via libera dei pediatri, aveva mandato a casa la madre e i due bambini. Resta da capire cosa sia accaduto».

