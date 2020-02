La neve è tanta e un ‘unicorno’ rosa spalla si mette a spalare (VIDEO)

Nel Michigan, dicono gli americani, gli inverni possono essere molto noiosi, soprattutto quando c’è da spalare la neve.

Una donna di South Lyon – cittadina di 11mila abitanti – ha però trovato un modo divertente per rendere l’attività decisamente più festosa e divertente: ha indossato una tuta rosa da unicorno e ha cominciato a togliere la neve dal vialetto di casa.

L’unicorno, Erin Peace, ha spalato la neve da una parte e l’altra con movimenti che paiono leggiadri, ripresi da una vicina di casa, Laurie Adashek che ha poi condiviso la clip su Facebook, diventando – come si dice in linguaggio social – ‘virale’.

A quanto pare, come si legge su Mlive.com, Erin non è stata l’unica a vestirsi in modo stravagante: è giù successo e, magari, ci sarà qualcuno che la emulerà e si vestirà da unicorno o da dinosauro o da chissà cos’altro.

Di certo, la donna avrà avuto molta neve da spalare visto che una tempesta ha colpito duramente il sud – est del Michigan. In alcune aree, ad esempio, sono stati registrati più di 15 centimetri di neve, così tanti che anche un travestimento di uno ‘squalo’ che nuota non avrebbe sfigurato…

Il video da YouTube:

