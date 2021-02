Nicola Zingaretti difende Barbara D’Urso: “Ce n’è bisogno!”

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e segretario nazionale del Partito Democratico, ha difeso le trasmissioni condotte da Barbara D’Urso su Canale 5.

Zingaretti, su Twitter, ha scritto: «Barbara D’Urso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso».

E domenica scorsa, 21 febbraio, anche Rocco Casalino, portavoce dell’ex Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, ha esaltato la potenza mediatica dei programmi della consuttrice napoletana, confessando che i pentastellati hanno sempre avuto timore dei giudizi negativi espressi dalla D’Urso in diretta, capaci di far perdere qualche punto di percentuale di consenso durante la settimana successiva alla messa in onda.

Eppure, come riportato da Dagospia, Live Non è la D’Urso potrebbe chiudere in anticipo, lasciando spazio a Paolo Bonolis e a una versione serale di Avanti un Altro (oppure al ritorno di Ciao Darwin).

Inoltre, Barbara D’Urso è stata pesantemente attaccata anche dallo chef palermitano Natale Giunta, noto per le sue partecipazioni a La Prova del Cuoco, perché ‘rea’ di diffondere in TV un’idea sbagliata della Sicilia, dopo la presenza in studio e in collegamento della coppia del tradimento dell’Hotel Eufemia.

