Nicolò Zaniolo, chi è la nuova fiamma Elisa Visari?

Nicolò Zaniolo, classe 1999, centrocampista e attaccante della Roma, fa parlare di sé a causa della fine della storia con Sara Scaperrotta (durata solo pochi mesi). Sembra infatti che abbia già trovato un nuovo amore, che corrisponde al nome di Elisa Vasari, un’attrice giovane ma promettente.

Nonostante sia recente l’intervista in cui si parlava di fiori d’arancio, adesso pare tutto naufragato. Poco tempo fa, infatti, la sua ex affermava: «Matrimonio? Ne parliamo, sogniamo. Ma è ancora troppo presto, ci penseremo più in là. Per ora comunque è come se convivessimo, dormo tutti i giorni da lui».

Dopo avere passato le vacanze natalizie a Dubai con la Scaperrotta, infatti, qualcosa è andato storto. Adesso nella vita di Nicolò però c’è una nuova ragazza, appena 19enne e già considerata una promessa del cinema italiano.

Elisa Vasari è nata a Roma nel 2001 e lavora come attrice e modella. Al suo attivo ha già diversi film: L’amore, il sole e le altre stelle (2019), Non sono un assassino (2019), A Casa tutti bene (2019) e Gli anni più belli (2020), l’ultima fatica del noto e apprezzato regista Gabriele Muccino (tra gli ospiti dell’ultima edizione di Sanremo). Viene considerata un’attrice sia bella che brava. Ci si aspetta tanto da lei.

Anche la carriera di Nicolò Zaniolo è al culmine. Oltre a essere un giocatore molto apprezzato della Roma, fa parte della Nazionale italiana. Si contraddistingue a livello europeo e riesce a ricoprire diversi ruoli, dimostrandosi versatile ed eclettico.

Il suo ruolo naturale è da mezz’ala sinistra, ma fa la sua figura anche come trequartista ed esterno destro: ha una potenza e una velocità da fuoriclasse. Gli si riconosce un’ottima tecnica, tanto da essere stato paragonato al Capitano, Francesco Totti.

Il calciatore sembra essere conteso e avere una vita sentimentale molto movimentata. Lo dimostrano le fotografie pubblicate sui social, Instagram in primis. Ma anche la sua carriera non è da meno.

Gli esordi sono con la Maria Rosa di Salerno, una scuola calcio vicina alla Salernitana, poi prosegue il suo percorso seguendo le orme paterne nelle squadre della sua città: nell’ordine, lo Spezia e il Canaletto. Nel 2008 la svolta passando al Genoa, è questo il punto cruciale dal punto di vista professionale.

Poi è la volta della Fiorentina e della Virtus Entella. Esordisce in prima squadra a 17 anni, l’11 marzo 2017, in occasione della partita di Serie B (pareggiata 0-0) contro il Benevento. Successivamente arriva l’acquisto dell’Inter per due milioni di euro e si fa notare nel Campionato Primavera 2017/2018, portando a casa 13 reti. L’approdo alla Roma arriva nel giugno di due anni fa. Esordisce, a 19 anni, da titolare durante la Champions League.

Questi sono solo alcuni dei suoi successi, e pare proprio non fermarsi qui. Viene apprezzato e convocato in Nazionale, prima nell’Under e poi nella Maggiore.Viene chiamato dal CT Roberto Mancini per le prime due partite della UEFA Nations League: è il quarto calciatore ad avere questa opportunità (dopo Costantino, Maccarone e Verratti).

Insomma una vita al massimo, sempre con il piede sull’acceleratore, sia professionalmente che sentimentalmente. E lo stesso si può dire della sua dolce metà: bella e talentuosa è nei cast di film importanti, non ultimo quello in uscita tra qualche giorno e presentato al festival della canzone italiana, Sanremo 2020.

Con lei troviamo anche un’inedita Emma Marrone, insieme a Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino e Micaela Ramazzotti. Insomma, Elisa Vasari ha tutte le carte in regola per entrare nell’Olimpo del cinema italiano e, chissà, magari anche internazionale. Non ci resta che seguire sia lei che Nicolò Zaniolo.

