Niente Grande Fratello VIP per Rita Dalla Chiesa, è candidata alle elezioni

Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto ucciso dalla mafia, storica conduttrice di Forum ed ex moglie del compianto Fabrizio Frizzi, correrà per Forza Italia come capolista al proporzionale della Camera in Puglia, nel collegio Molfetta-Bari, e nell’uninomonale sempre a Montecitorio di Molfetta.

Di conseguenza, non parteciperà alla prossima edizione del Grande Fratello VIP. Infatti, si era fatto il nome della 74enne tra i possibili inquilini del reality show condotto da Alfonso Signorini.

A Fanpage.it, tra l’altro, Rita Dalla Chiesa aveva deto: “I contatti con Alfonso ci sono stati, è una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte”.

Dalla Chiesa aveva aggiunto: “Credo che per chi fa come me questo lavoro da tanti anni sia un’esperienza da prendere in considerazione. Si tratta di mettere a confronto vite diverse, storie diverse”.

E ancora: “Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato”.

Invece, ecco la novità: Rita Dalla Chiesa candidata alle elezioni politiche del 25 settembre.

