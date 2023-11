Nightmare Before Christmas compie 30 anni, tutti i segreti del film simbolo di Halloween

Milioni di persone hanno amato e continuano ad amare il film d’animazione, nato dalla mente di Tim Burton, Nightmare Before Christmas. Diretto da Henry Selick, il film arrivò nelle sale americane, praticamente, per Halloween 1993. Si tratta di immortale musical dark, realizzato in stop-motion, diventato un vero e proprio cult, amato sia dalla critica che dal pubblico. Cosa c’è da sapere su Nightmare Before Christmas, tra segreti e chicche davvero interessanti?

Sulla genesi dell’opera. Tim Burton era affascinato, sin dall’infanzia, dal clima che si crea nelle vacanze di Halloween e Natale. All’inizio degli anni Ottanta scrisse una piccola poesia, The Nightmare Before Christmas. Pensava a uno speciale televisivo da proporre a Disney. Creò concept art, storyboard e modellini dei personaggi ma la Disney fermò lo sviluppo del progetto perché gli sembrava troppo cupo. Burton fu licenziato dal colosso del cinema nel 1984.

Sullo sviluppo del progetto. Burton continuò a pensare al progetto, mentre stava ottenendo un enorme successo con Batman e Edward mani di forbice tornò sullo sviluppo di Nightmare Before Christmas. Affidò la regia all’amico Henry Selick, d’altronde Burton non poté dirigere perché già impegnato in Batman – Il ritorno. Alla fine si arrivò all’idea del musical.

A proposito della sua produzione. L’uso dello stop-motion impegnò oltre 120 professionisti, utilizzando 20 teatri di posa per le riprese. Sono stati realizzati 227 pupazzi per rappresentare i personaggi del film: solo per Jack esistevano circa quattrocento teste, utile per l’espressione di ogni possibile emozione. Sono 109.440 i fotogrammi per il film.

Per quanto riguarda la distribuzione. Il film fa parte della distribuzione Disney tramite il marchio per adulti Touchstone Pictures. Gli studios della Disney pensavano che sarebbe stato “troppo spaventoso per i bambini”. Arrivò al pubblico come “Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas”. Il film arrivò in anteprima al New York Film Festival il 9 ottobre 1993, in Italia arrivò solo il 5 dicembre 1994.

Un sequel? Nel 2002, la Disney iniziò a considerare la produzione di un sequel, ma non in stop motion. Burton chiese di abbandonare l’idea. Negli ultimi anni si è chiaccherata l’ipotesi di un sequel in stop-motion, un remake live-action o un prequel su come Jack è diventato il Re delle zucche.