Nina Moric, su Instagram le foto scioccanti dei lividi

Il caso della sparizione di Luigi Mario Favoloso negli ultimi giorni è stato interessato da evoluzioni notevoli. Dopo le Stories dell’imprenditore campano da una piazza in Armenia e gli scontri tra sua madre e Nina Moric, il 26 gennaio, nel salotto di Barbara D’Urso, è arrivato un epilogo a dir poco pesante.

Gli scatti inquietanti su Instagram

Nel corso dell’ultima puntata di Live – Non è la D’Urso, la conduttrice napoletana ha ospitato in studio Luigi Mario Favoloso. L’imprenditore campano – che secondo una ragazza di nome Serena avrebbe tradito l’ormai ex compagna – ha raccontato la sua verità affermando di essere andato all’estero volontariamente per non essere trovato dall’ex compagna e di non averla mai picchiata. Ha quindi smentito le accuse della modella croata che, sempre nello studio della D’Urso, poche settimane fa aveva puntato il dito contro l’ex, parlando di percosse sia a lei, sia a Carlos Maria.

Favoloso ha smentito tutto questo affermando di non averla mai picchiata ma anzi di averla protetta da se stessa. A queste dichiarazioni, la ex moglie di Fabrizio Corona ha “replicato” postando nelle Stories di Instagram un’immagine a dir poco inquietante. Di cosa stiamo parlando? Di uno scatto del suo fianco totalmente coperto di lividi. Ad accompagnare la foto queste frasi: “Sì, mi ha protetto da me stessa. Dandomi calci, pugni e tanto altro. Tanto la denuncia contiene prove schiaccianti”.

La modella croata ha mostrato anche alcuni screenshot che mostrano messaggi ricevuti dall’uomo che, per cinque anni, è stato il suo compagno. Nelle schermate pubblicate dalla Moric su Instagram – mentre stiamo scrivendo il profilo è stato criptato e reso accessibile solo ai follower confermati – si leggono frasi come “Ho rischiato di ucciderti. E forse potrei riprovarci ancora”.

La risposta di Favoloso

Nel salotto della D’Urso, Luigi Mario Favoloso – che ha dichiarato di essere stato tradito dalla Moric con un ragazzo di Napoli loro amico comune – si è difeso da queste accuse affermando che la foto dei lividi risale a quattro anni fa dopo una lite tra Nina Moric e sua madre avvenuta il giorno in cui hanno portato via Carlos (che ha vissuto fino all’anno scorso con la nonna paterna).

Il 32enne campano ha specificato che, a suo avviso, questo comportamento dell’ex modella è segno della volontà di proseguire la relazione in maniera malata, anche solo in tribunale.

