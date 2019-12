Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio a Domenica In: “Vi spieghiamo perché litigavamo”

A Domenica In, nella puntata pre-natalizia, ci sono stati Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, protagonisti del tour Figli di un Re Minore, che sta riscuotendo molto successo in giro per l’Italia.

La coppia si è esibita in alcuni dei loro successi, accompagnati dall’orchestra del programma di Raiuno, diretta dal maestro Stefano Magnanensi.

Gigi D’Alessio a Mara Venier ha spiegato i motivi dei contrasti tra di lui, ormai appartenenti al passato: «Noi litighiamo perché siamo due prime donne. Nelle famiglie c’era la parte ‘D’alessiana’ e la parte ‘D’angeliana’. Con questi concerti abbiamo unito un popolo diviso. Stavamo buttando tutto all’aria per stupidate, ma noi ci vogliamo bene».

E poi: «Una volta non eravamo d’accordo sulle luci, una volta su altre cose», apostrofate come «sciocchezze» dalla padrona di casa.

A proposito del Festival di Sanremo, la coppia ha confermato che per il 2020 ormai i giochi sono fatti ma non hanno né confermato né smentito la possibilità un giorno di presentarsi insieme sul palco dell’Ariston: «Se dobbiamo partecipare a Sanremo, dobbiamo andare a colpo sicuro. Se fallisco io, c’è lui a riprendermi. Se fallisce lui, ci sono io. Ma se falliamo insieme, dopo chi ci sostiene?».

