Nino Manfredi, chi sono e cosa fanno i suoi figli?

Nino Manfredi è stato uno degli attori simbolo del cinema italiano. Venuto a mancare nel 2003, avrebbe compiuto 100 anni il 22 marzo. Chi sono i suoi figli? Scopriamo assieme qualcosa su di loro.

Chi è Roberta, la primogenita di Nino Manfredi

Roberta Manfredi è la primogenita di Nino e della moglie, la ex modella Ermina Ferrari. Classe 1956, ha iniziato a lavorare in tv negli anni ’70 conducendo la tramissione Discoring. Degna di nota è anche l’esperienza a Fresco Fresco e quella a Tandem, programma che l’ha vista lavorare accanto al grande Fabrizio Frizzi (domani 26 marzo ricorrono i tre anni dalla sua scomparsa).

La figlia di Nino Manfredi ha lavorato anche come attrice. Degna di nota è la sua presenza nel cast di Borotalco, uno dei film più importanti della carriera di Carlo Verdone. Archiviata la parentesi cinematografica, ha iniziato la carriera di produttrice e agente. Sposata dal 1999 con il regista Alberto Simone, è madre di Sarah, Matteo e Leonardo.

Chi è Luca Manfredi, il secondo figlio di Nino Manfredi

Luca Manfredi è nato il 27 dicembre 1958 e ha iniziato la sua carriera come regista pubblicitario. Si è poi sposato sulla fiction, dirigendo produzioni come In Arte Nino. In passato è stato sposato con Nancy Brilli, dalla quale nel 2000 ha avuto il figlio Francesco.

Si è poi sposato in seconde nozze con la biologa nutrizionista MIchela Trevisan, da cui ha avuto, nel 2008, le due gemelle Matilde e Margherita.

Chi è Giovanna Manfredi

Su Giovanna Manfredi si hanno poche informazioni, tra cui l’anno di nascita, il 1961.

Chi è Tonina Manfredi

Tonina è nata nel 1985 dalla relazione tra Nino e la traduttrice bulgara Svetlana Bognova. Il riconoscimento ufficiale come figlia di Nino Manfredi è avvenuto nell’estate 2002 da parte della Corte d’Appello di Sofia.

