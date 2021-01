“No Vax a pagamento in ospedale se ricoverati per il Covid-19”

Numeri alla mano, con 16 morti ogni 10mila abitanti, San Marino è lo Stato con la massima incidenza di vittime per il Covid-19 nel mondo.

Il governo sanmarinese ha, quindi, proposto di imporre il pagamento del ricovero per il Covid-19 a tutti coloro che sceglieranno di non vaccinarsi.

Quindi, se da un lato non sarà vietato scegliere di non vaccinarsi contro l’infezione, dall’altro a San Marino si dovrà pagare in caso di ricovero.

Roberto Ciavatta, ministro alla Sanità di Sanmarino a Dritto e Rovescio, il programma condotto su Rete4 da Paolo Del Debbio, ha affermato: «Gli obiettori di coscienza dovranno fare un’assicurazione sanitaria con la quale sostenere le spese che derivano dal fatto di non essersi vaccinati».

LEGGI ANCHE: 5 Regioni passano in zona arancione da domenica 10 gennaio.