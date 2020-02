Noemi Letizia ha un nuovo fidanzato: ecco chi è

«Mi ha preso il cuore, la testa e l’anima. Il mio futuro lo vedo con lui, sono innamoratissima»: ha detto Noemi Letizia, riferendosi al suo nuovo amore. Dopo la relazione con Carlo Pica, durata due anni e dalla quale è nato Gennaro, sembra avere ritrovato la serenità con l’ex di Pamela Prati.

Madre di tre figli (i due precedenti li ha avuti dal suo ex marito, Vittorio Romano, rampollo della Napoli bene, da cui si è separata dopo soli due mesi di matrimonio), ha affrontato un periodo di depressione, che adesso pare avere superato completamente.

Il suo nuovo amore non è uno sconosciuto. Si tratta dell’ultimo compagno – in carne e ossa – della showgirl sarda, Pamela Prati. I due avevano una differenza di età di 14 anni, che però non sembra essere stato il motivo della rottura.

«Non credevo fosse possibile innamorarsi al primo sguardo, ma è stato proprio così»: così parla a Oggi Noemi Letizia, a 29 anni, di Luigi Oliva. La donna è diventata famosa, appena maggiorenne, grazie alla visita di Silvio Berlusconi alla sua festa dei 18 anni. Adesso si racconta su The Real Housewives di Napoli, il nuovo format di Realtime.

«Tra noi è nato un amore impetuoso, mi piacerebbe convivere già ora»: dice Luigi Oliva, 47 anni, imprenditore ed ex fidanzato di Pamela Prati. Un amore travolgente che non teme la differenza d’età.

I due quindi sono molto innamorati e sperano in un futuro felice insieme. Dopo dieci anni di rinunce per i figli, adesso la donna vuole pensare all’amore e a dare ai bambini una dimensione di armonia, familiare.

