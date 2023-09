Non buttare le bustine di tè: ecco come riusarle

Il tè è una bevanda molto amata e super comune, in particolare d’inverno, come bevanda calda. Ma se fino ad oggi hai buttato le bustine di tè, una volta filtrate, hai fatto un grande errore. Infatti è possibile dare una seconda vita utilizzandole come fertilizzante naturale per le tue piante. Ecco svelati alcuni consigli per avere un giardino più bello con piante e fiori più sani.

Optare per un fertilizzante naturale è un’importante strategia che ti permetterà di ridurre notevolmente le spese per l’acquisto di prodotti presenti in commercio e allo stesso tempo di utilizzare prodotti totalmente naturali, riducendo al minimo quelli chimici che talvolta possono essere tossici e impattanti per ambienti e animali.

Le bustine di tè sono ciò che fanno al tuo caso: efficaci per migliorare qualità e fertilità del suolo. Questo è possibile grazie alla grande presenza di materia organica e di nutrienti essenziali e necessari per la crescita delle piante. Anche il tè liquido può favorire il miglioramento del suolo poiché una tazza fornisce fino a 4 volte più azoto del compost o del letame.

Le bustine del tè presentano sostanze fitochimiche benefiche che aiutano anche la pianta a proteggersi da parassiti e infezioni. Ma scopriamo come si prepara il fertilizzante a base di tè. Basterà versare 2-3 bustine di tè in un contenitore con dell’acqua e lasciar riposare per 10 minuti. Pronta la miscela, si utilizza per l’irrigazione di piante o si cosparge sul terreno, in prossimità delle radici. Inoltre si può usare il contenuto della bustina usata, direttamente sul terreno.

Per far sì che questo metodo abbia buoni risultati, si consiglia di applicare questo fertilizzante circa ogni 15 giorni. Attenzione a non farne un uso eccessivo: può rivelarsi dannoso se usato in grandi quantità. È molto utile soprattutto per ortaggi e fiori ma anche per arbusti e alberi da frutto o erbe aromatiche o piante verdi da interno. Per cui può essere usato per quasi tutte le piante. Provalo e non te ne pentirai!