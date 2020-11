Non ce n’è Covid? Le immagini della sofferenza dall’ospedale Civico di Palermo (VIDEO)

Ci sono immagini che vanno viste e condivise. Perché c’è troppa gente in giro per i social media che dice che il Covid non c’è. Che la malattia è come una banale influenza. Che i reparti degli ospedali sono vuoti. Che i giornalisti sono terroristi mediatici. Che la pandemia è un bluff perché lo scopo è fare arricchire le case farmaceutiche con i vaccini. Nulla di tutto questo.

Palermo, ospedale Civico. Massimo Minutella, per Casa Minutella e BlogSicilia.it, ha raccontato cosa succede nel reparto Covid. Le immagini non hanno bisogno di un ulteriore commento.

Altro video: le riprese effettuate presso la Unità Operativa Complessa di Medicina Interna iGr sempre dell’ospedale Civico di Palermo nella notte tra il il 5 e il 6 novembre dal giornalista Pietro Galluccio (con il montaggio di Mattia Galluccio).

La UOC è stata trasformata in reparto Covid. Aveva 66 posti letto ordinari, diventati 61 per l’infezione. Per creare le “zone cuscinetto” fra la parte contaminata e la parte pulita del reparto sono state, infatti, tolte alcune stanze: quelle in cui avviene la svestizione prima di uscire dalla zona contaminata. Il primario è Salvatore Corrao, membro del Comitato Tecnico Scientificio della Regione Siciliana:

