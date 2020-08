Non credi alle fate? Allora guarda questo video ‘catturato’ a Los Angeles

A Los Angeles è stata filmata una creatura volante che, usando poco l’immaginazione, pare avere le sembianze di una fata luminosa e gialla.

Il video, catturato da un videocitofono, mostra il curioso volatile che va da una parte all’altra. E sembra che abbia sia le ali che le gambe. Si tratta di Campanellino?

Il video è stato pubblicato su Twitter da Drew Malino insieme alla didascalia: «Credo nelle fate. Ci credo. Ci credo #tinkerbell». Naturalmente è diventato virale.

I do believe in fairies, I do, I do. #tinkerbell pic.twitter.com/18pzZmha0K

— Drew Malino (@DREWMALINO) August 4, 2020