Non le ha chiesto di sposarla dopo 8 anni di fidanzamento e lo porta in tribunale

Quando una coppia si frequenta per molto tempo, in tanti fanno spesso la stessa domanda: «Allora, quando vi sposerete?».

Si tratta, però, di una domanda che può scatenare panico in alcune coppie che potrebbero non ancora essere pronte per dire «Lo voglio».

Con il trascorrere del tempo, l’aspettativa che due persone si sposino si intensifica e molti si chiedono se ci sia qualcosa che non va se non si arriva all’altare.

Tuttavia, come raccontato su LadBibles.com, una donna ha deciso di avere aspettato abbastanza a lungo per ricevere l’anello e ha fatto causa al proprio partner.

Gertrude Ngoma esce con Herbert Salaliki da otto anni e il suo amorevole fidanzato le ha promesso di sposarla prima o poi. Ma si è stufata di aspettare quel giorno da favola e lo ha portato in tribunale per chiedergli di delineare i suoi piani per il futuro.

Secondo quanto riportato su Tuko, la sposa di 28 anni ha detto a un tribunale dello Zambia che percepisce il suo ragazzo come non serio riguardo la loro relazione: «Ecco perché l’ho portato in tribunale, voglio conoscere la strada da seguire e il nostro futuro». La coppia ha anche avuto un figlio insieme.

L’uomo ha spiegato che non c’è stato il matrimonio perché manca la sicurezza finanziaria. Inoltre, ha rivelato alla corte che la sua ragazza non le sta prestando l’attenzione che pensa di meritare, per cui è dubbioso anche per questo motivo.

Tuttavia, dal momento che le due persone non sono sposate, la corte dello Zambia non ha potuto fare molto. Il giudice ha stabilito che i due dovrebbero tentare di conciliare le loro posizioni in via extragiudiziale.

