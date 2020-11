“Non mi bastano i ricordi”, le parole di Tiziana Giardoni su Stefano D’Orazio

Tiziana Giardoni, la vedova di Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh scomparso lo scorso 6 novembre a causa del coronavirus, ha condiviso su Instagram il primo post dopo il grave lutto che l’ha colpita.

Tiziana ha scritto: «Sarò forte così come avresti voluto… mi prenderò cura di me perché questo è quello che volevi… Continuerò a sorridere perché tu amavi il mio sorriso… Porterò avanti i tuoi progetti perché hai speso tutte le tue energie per completarli…».

E ancora: «Ma dammi del tempo amore mio grande… non riesco a sopportare la tua assenza… non ce la faccio… sento tanto dolore… e ho il cuore a pezzi… non mi bastano i ricordi… mi manca il tuo respiro… la tua allegria.. le tue carezze… mi manca l’aria… mi manca la forza… mi manchi tu!».

Tiziana ha condiviso come foto uno scatto del suo matrimonio:

